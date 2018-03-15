Савченко назвала фамилии тех, кто привел снайперов на Майдан в 2014 году

Депутат Рады Надежда Савченко назвала фамилии высокопоставленных украинских чиновников и силовиков, которые привели снайперов на Майдан в 2014 году. Народный депутат перед походом в СБУ публично рассказала о том, что видела лично.

По словам Савченко, спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий в 2014 году во время «евромайдана» приводил снайперов в гостиницу «Украина» в центре Киева, - передаёт RT.

Она рассказала, что действующий сейчас Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко призывал с трибуны идти в наступление и обещал, что будет оружие.

По словам Савченко, она видела, как из приехавшего синего микроавтобуса вышли люди с оружием. "Эти люди сейчас находятся в парламенте, - пишут сегодня украинские СМИ. Я видела, как Парубий заводил снайперов в гостиницу «Украина». Луценко стал генпрокурором для того, чтобы скрыть свои преступления", — подчеркнула Савченко.

Луценко сегодня внёс в Верховную раду представление на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест депутата Надежды Савченко. Её подозревают в организации теракта в парламенте.