ЦИК: больше всего наблюдателей на выборы приедут из Казахстана и Беларуси

Член ЦИК, курирующий международное направление, Василий Лихачёв назвал страны, которые направят большего всего своих наблюдателей на выборы президента РФ в Россию. По данным Лихачёва, наиболее активно направили наблюдателей: Казахстан — 223 человек, Белоруссия — 116, Германия — 94.

В ТОП-10 оказались Франция — 84, Киргизия — 65, США — 56 наблюдателей, Польша — 52, Армения — 39, Италия — 33 и Болгария — 26 наблюдателей. Наименьшее количество наблюдателей прибудет от Лаоса, Ливии, Мали, Нигера, Нигерии, Никарагуа и некоторых других стран — по одному человеку.

Украина направила двух наблюдателей в составе миссии БДИПЧ ОБСЕ. Наблюдение будет вестись в составе различных международных миссий.

Всего наблюдение будет вестись в 59 субъектах России, - передаёт RT. Самая многочисленная команда наблюдателей появится в Москве. Российскую столицу посетят делегации ОБСЕ, СНГ, Межпарламентская ассамблея (МПА) СНГ, ШОС, 19 человек по приглашению Совета Федерации и 71 человек по приглашению Госдумы.

Представитель Центризбиркома подчеркнул, что президентские выборы в России, несомненно, будут открыты.

Выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года.