МИД РФ получил список выдворяемых из Великобритании дипломатов

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила о получении от Великобритании списка российских дипломатов, которые должны покинуть британскую территорию. По сведениям Захаровой, список российской стороне передан по дипломатическим каналам, МИД его получил, - сообщает m24. Лондон грубо блокировал в СБ ООН заявление Москвы по делу Скрипаля

Российские дипломаты в течение семи дней должны покинуть территорию Великобритании. Как подчеркнула представитель МИД России, Москва уже готовит ответные меры, которые передадут британской стороне.

Напомним, британский премьер Тереза Мэй обвинила Россию в причастности к отравлению бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Мэй объявила, что Лондон в ответ на отравление бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля требует высылки 23 российских дипломатов.

МИД РФ назвал обвинения их грубой провокацией, ставящей под угрозу основы межгосударственного диалога.