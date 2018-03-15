МИД РФ получил список выдворяемых из Великобритании дипломатов
15 марта 2018, 10:17 [ «Аргументы Недели» ]
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила о получении от Великобритании списка российских дипломатов, которые должны покинуть британскую территорию. По сведениям Захаровой, список российской стороне передан по дипломатическим каналам, МИД его получил, - сообщает m24.
Российские дипломаты в течение семи дней должны покинуть территорию Великобритании. Как подчеркнула представитель МИД России, Москва уже готовит ответные меры, которые передадут британской стороне.
Напомним, британский премьер Тереза Мэй обвинила Россию в причастности к отравлению бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Мэй объявила, что Лондон в ответ на отравление бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля требует высылки 23 российских дипломатов.
МИД РФ назвал обвинения их грубой провокацией, ставящей под угрозу основы межгосударственного диалога.
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