В Совфеде считают, что политика Великобритании абсолютно недальновидная

Россия отреагирует на объявленные премьером Британии Терезой Мэй меры оперативно, жестко и зеркально, заявила Валентина Матвиенко. Власти своими "неумными" действиями нанесли урон российско-британским взаимоотношениям. Мэй требует высылки 23 российских дипломатов

Спикер Совета Федерации отметила, что "британцы без предъявления России каких-либо доказательств назначили виновной Россию. Это беспрецедентно, думаю, дипломатическая практика не знает подобных примеров". Слова Матвиенко передает РИА Новости.

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал в беседе с RT заявление премьер-министра Великобритании Терезы Мэй. Он не удивлен этим решением, поскольку не первый раз "Великобритания делала недружественные заявления в наш адрес". Цеков отметил, что уже не первый россиянин умирает на территории этой страны, "все эти смерти являются «сакральными жертвами» — их используют как повод для ухудшения отношений с Россией". Принимая такие решения, Великобритания теряет уважение многих стран, отметил политик.

Российский МИД расценивает заявление британского премьер-министра Терезы Мэй как беспрецедентно грубую провокацию, подрывающую основы нормального межгосударственного диалога.