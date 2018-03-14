В Совфеде считают, что политика Великобритании абсолютно недальновидная
14 марта 2018, 19:50 [ «Аргументы Недели» ]
Россия отреагирует на объявленные премьером Британии Терезой Мэй меры оперативно, жестко и зеркально, заявила Валентина Матвиенко. Власти своими "неумными" действиями нанесли урон российско-британским взаимоотношениям.
Спикер Совета Федерации отметила, что "британцы без предъявления России каких-либо доказательств назначили виновной Россию. Это беспрецедентно, думаю, дипломатическая практика не знает подобных примеров". Слова Матвиенко передает РИА Новости.
Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал в беседе с RT заявление премьер-министра Великобритании Терезы Мэй. Он не удивлен этим решением, поскольку не первый раз "Великобритания делала недружественные заявления в наш адрес". Цеков отметил, что уже не первый россиянин умирает на территории этой страны, "все эти смерти являются «сакральными жертвами» — их используют как повод для ухудшения отношений с Россией". Принимая такие решения, Великобритания теряет уважение многих стран, отметил политик.
Российский МИД расценивает заявление британского премьер-министра Терезы Мэй как беспрецедентно грубую провокацию, подрывающую основы нормального межгосударственного диалога.
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