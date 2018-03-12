Россиянам в Лондоне стали поступать угрозы и письма с оскорблениями

Корреспондент лондонского отделения телекомпании НТВ Елизавета Герсон рассказала об угрозах, которые она получила после освещения истории с отравлением бывшего офицера российской разведки Сергея Скрипаля. Подробности работы Скрипаля на МИ-6 поведали британские СМИ

Елизавета получила письмо от незнакомого человека по электронной почте. "Та, которая работает в России пером, может в конце концов умереть от меча", — написал автор послания.

Информацию об угрозах подтвердили в российском посольстве, в адрес которого также поступило несколько писем с грубыми высказываниями, передает РИА Новости. Посольство РФ в Лондоне назвало угрозы российским журналистам в Великобритании "антироссийской кампанией" в британской прессе, развернутой на фоне расследования истории с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Вечером 4 марта бывшего офицера российской разведки Сергея Скрипаля и его дочь Юлию обнаружили без сознания на скамейке в сквере в Солсбери. Они отравились неизвестным нервно-паралитическим веществом и впали в кому, находясь в больнице. В воскресенье, 11 марта, в полиции Лондона рассказали о состоянии отравленных экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.