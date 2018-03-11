В Калифорнии и Флориде прошло досрочное голосование на выборах президента России

В минувшую субботу, 10 марта, досрочное голосование на выборах президента России состоялось в Калифорнии и Флориде. В генконсульстве РФ в Сиэтле отметили, что процесс прошел без каких-либо инцидентов.

В диппредставительстве подчеркнули, что в калифорнийском городе Сакраменто голосование организовали в здании "Культурного центра для русскоговорящих". Согласно последней информации, оно продолжалось в течение пяти часов, сообщает сегодня ТАСС.

Кроме того, избирательный процесс вчера завершился в городе Орландо, расположенном во Флориде. По словам пресс-секретаря посольства России в США Николая Лахонина, данное мероприятие также прошло без происшествий.