На выборах президента РФ досрочно проголосовали 27 тысяч человек
7 марта 2018, 11:30 [ «Аргументы Недели» ]
Сегодня стало известно, что 27 тысяч человек досрочно проголосовали на выборах президента Российской Федерации. Данную информацию в среду, 7 марта, предоставила председатель ЦИК Элла Памфилова.
В рамках заседания Центризбиркома выяснилось, что вышеуказанное количество избирателей отдали голоса за кандидатов на пост главы государства в 24 регионах, что, по словам Памфиловой, составляет 0,02 процента, передает Агентство городских новостей "Москва".
Напомним, досрочное голосование на избирательных участках, которые были организованы на полярных станциях, судах, а также в труднодоступных местностях, началось 25 февраля.
Эксклюзивное видео: Милонов о роли клана Собчак в жизни Путина
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес
Обсудить наши публикации можно здесь:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: