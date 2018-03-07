На выборах президента РФ досрочно проголосовали 27 тысяч человек

Сегодня стало известно, что 27 тысяч человек досрочно проголосовали на выборах президента Российской Федерации. Данную информацию в среду, 7 марта, предоставила председатель ЦИК Элла Памфилова.

В рамках заседания Центризбиркома выяснилось, что вышеуказанное количество избирателей отдали голоса за кандидатов на пост главы государства в 24 регионах, что, по словам Памфиловой, составляет 0,02 процента, передает Агентство городских новостей "Москва".

Напомним, досрочное голосование на избирательных участках, которые были организованы на полярных станциях, судах, а также в труднодоступных местностях, началось 25 февраля.