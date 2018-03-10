В Раде пригрозили выгнать всех россиян с территории Крыма

Все россияне, проживающие в Крыму, обязаны покинуть территорию полуострова. Соответствующее заявление сделал депутат Верховной рады Украины Рефат Чубаров. По его словам, такой вариант развития событий окажется единственным.

Чубаров подчеркнул, что имеет в виду россиян, которые намереваются переехать на постоянное проживание в Крым или уже сделали это, сообщает RT.

Россияне в Сети напомнили ему, что жители Крыма добровольно в 2014 году приняли решение выйти из состава Украины, где произошел государственный переворот, и присоединиться к России. «Живут в виртуальной реальности», — шутят в Сети про украинских властей и их «требования».

Заявления депутата Верховной Рады Рефата Чубарова о намерении выселить всех россиян из Крыма лишь отворачивают от него население республики. Об этом РБК заявил зампредседателя Совета министров Крыма — министр внутренней политики, информации и связи республики Дмитрий Полонский. «А такие политические карлики, которые предательски сбежали из Крыма, побоявшись понести ответственность за свои противозаконные действия, должны очень четко следить за языком и думать о потенциальном наказании», — добавил он.