За американские Javelin Украина платить не будет

Украина не будет платить за поставки из США противотанковых ракет и ракетных установок Javelin. Об этом в своем Facebook сообщил депутат Верховной Рады от Народного фронта Дмитрий Тымчук. Порошенко: Трамп принял историческое решение о поставках ПТРК Javelin Украине

Поставка будет осуществляться "в счет военной помощи самих США Украине", отметил депутат. Он добавил, что "для воюющей страны оружия много не бывает, тем более, когда речь идет о современных высокотехнологичных образцах вооружений, да еще и за счет помогающей стороны".

Поставки противотанковых ракетных комплексов Javelin на Украину будут оплачены из бюджета США. С таким заявлением выступил в январе украинский президент Петр Порошенко. Он отметил, что соглашение между странами было заключено в результате "кропотливой работы нашей команды".

Спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер заявил, что противотанковые ракетные комплексы Javelin, передаваемые украинской армии, не предназначены для применения на линии конфликта в Донбассе.