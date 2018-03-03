Трамп пригрозил Европе введением налога на ввоз автомобилей

Дональд Трамп сообщил, что в случае если власти европейских стран будут продолжать ухудшать условия деятельности американских компаний на рынке Евросоюза, то США введут налог на автомобили из Европы.

По словам Трампа, происходит огромный торговый дисбаланс. Власти ЕС, как сказал президент, делают невозможной продажу американских автомобилей и других товаров в Европе.

Кроме того, Вашингтон более не будет проводить торговую политику, которая позволяла другим странам годами извлекать выгоду. США и так имеют торговый дефицит в размере 800 миллиардов долларов, написал американский лидер в своем Twitter.

Ранее глава Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер выразил протест против планов президента США Дональда Трампа ввести пошлины на импорт в Соединенные Штаты стали и алюминия. ЕС отреагирует адекватно, пообещал он.