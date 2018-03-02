Еврокомиссия пообещала ответные меры из-за пошлин США на сталь и алюминий
2 марта 2018, 10:38 [ «Аргументы Недели» ]
Глава Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер выразил протест против планов американского президента Дональда Трампа ввести пошлины на импорт в США стали и алюминия. ЕС отреагирует адекватно, пообещал он.
Глава Еврокомиссии отметил, что несправедливые меры подвергают риску тысячи рабочих мест. В ближайшие дни появится предложение по контрмерам против США, которые позволят уравновесить ситуацию, передает "Экономика сегодня". Такое решение Трампа в Брюсселе сочли "вопиющим вмешательством для защиты американской индустрии, не основанном на каких-либо требованиях безопасности".
Юнкер добавил, что протекционизм не является ответом на общие проблемы в сталелитейной области. Подобные меры лишь усугубят ситуацию, а не предложат решение.
Президент США Дональд Трамп заявил ранее в четверг, что его страна на будущей неделе введет импортные пошлины на сталь и алюминий. По словам Трампа, размер пошлин составит 25% для стали и 10% для алюминия для всех стран, поставляющих эту продукцию в США.
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