Пушков: " Украине переговоры нужны больше, чем России"
18 февраля 2018, 12:08 [ «Аргументы Недели» ]
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал заявление в Мюнхене президента Украины Петра Порошенко об условиях переговоров с Россией.
По мнению российского политика, украинский президент что-то перепутал. "Украине переговоры нужны больше, чем России", - считает Пушков.
"Порошенко что-то спутал: Украине переговоры нужны больше, чем России. Киев не в том положении, чтобы ставить условия. Эмоции — не политика", — написал Пушков в Twitter.
Порошенко заявил о том, что Украина начнет диалог с Россией только при условии, если будет восстановлена территориальная целостность Украины".
Пушков объяснил, почему речь Порошенко в Мюнхене провалилась.
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