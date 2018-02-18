Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал заявление в Мюнхене президента Украины Петра Порошенко об условиях переговоров с Россией. Пушков о провальном выступлении Порошенко в Мюнхене: «фокус не удался»

По мнению российского политика, украинский президент что-то перепутал. "Украине переговоры нужны больше, чем России", - считает Пушков.

"Порошенко что-то спутал: Украине переговоры нужны больше, чем России. Киев не в том положении, чтобы ставить условия. Эмоции — не политика", — написал Пушков в Twitter.

Порошенко заявил о том, что Украина начнет диалог с Россией только при условии, если будет восстановлена территориальная целостность Украины".

Пушков объяснил, почему речь Порошенко в Мюнхене провалилась‍.