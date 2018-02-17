Захарова прокомментировала выступление Порошенко с флагом ЕС в Мюнхене
17 февраля 2018, 15:11 [ «Аргументы Недели» ]
Президент Украины Петр Порошенко приехал на Мюнхенскую конференцию, прихватив с собой флаг Европейского союза. Знамя украинский лидер развернул перед безлюдным залом. Об этом заявила Мария Захарова.
«В Мюнхене Порошенко безлюдному залу показал флаг ЕС. Он вообще никуда с пустыми руками не ездит. То с паспортами, то с куском автобуса — как коммивояжёр», — написала она в Facebook. Представитель МИД также вспомнила и процитировала строчки из песни лотошницы из фильма «Гардемарины» и привела фотографии Порошенко с флагом, на фоне полупустого зала, с паспортами, а также с частью обшивки автобуса.
Первый замглавы Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в субботу, 17 февраля, прокомментировал призыв украинского лидера Петра Порошенко запретить повсеместно флаг России.