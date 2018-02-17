Захарова прокомментировала выступление Порошенко с флагом ЕС в Мюнхене

Президент Украины Петр Порошенко приехал на Мюнхенскую конференцию, прихватив с собой флаг Европейского союза. Знамя украинский лидер развернул перед безлюдным залом. Об этом заявила Мария Захарова. Порошенко предлагает запретить флаг России во всем мире

«В Мюнхене Порошенко безлюдному залу показал флаг ЕС. Он вообще никуда с пустыми руками не ездит. То с паспортами, то с куском автобуса — как коммивояжёр», — написала она в Facebook. Представитель МИД также вспомнила и процитировала строчки из песни лотошницы из фильма «Гардемарины» и привела фотографии Порошенко с флагом, на фоне полупустого зала, с паспортами, а также с частью обшивки автобуса.

Первый замглавы Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в субботу, 17 февраля, прокомментировал призыв украинского лидера Петра Порошенко запретить повсеместно флаг России.