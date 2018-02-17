В Совфеде высказались о предложении Порошенко запретить флаг России

Первый замглавы Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в субботу, 17 февраля, прокомментировал призыв украинского лидера Петра Порошенко запретить повсеместно флаг России.

Сенатор отметил, что подобные слова недостойны главы большого европейского государства. Джабаров добавил, что Порошенко мечтает об отсутствии России на карте мира, однако это его желание никогда не сбудется, передает сегодня RT.

По мнению политика, в настоящий момент в Европе начинают понимать, что нынешнее руководство Украины неизбежно приведет страну в тупик. Владимир Джабаров также убежден, что мировые лидеры осознают – они поддержали "нежизнеспособную" власть.