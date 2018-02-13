Кто заменит Клинцевича на посту в Совете Федерации

Комитет Совета Федерации по обороне и безопасности 13 февраля рассмотрел и одобрил заявление первого зампреда комитета Франца Клинцевича с просьбой освободить его от занимаемой должности. Кто заменит Клинцевича?

Вчера стало известно, что Клинцевич намерен оставться рядовым сенатором. Сегодня комитет предложит сенаторам поддержать назначение на данный пост парламентария от Карелии Александра Ракитина, - сообщает ТАСС. Ракитин до сентября 2017 года возглавлял УФСБ по Западному военному округу.

Ранее Клинцевич объяснил, после ухода с поста первого зампреда он собирается работать "в другом направлении, но не уточнил причин ухода с поста первого зампреда комитета по обороне и безопасности.