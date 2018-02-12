Источник заявил об уходе Клинцевича с поста зампреда комитета Совфеда по обороне

В понедельник, 12 февраля, стало известно о вероятности ухода Франца Клинцевича с поста первого зампреда комитета Совета Федерации по обороне и безопасности. Об этом рассказал источник в Совфеде.

Согласно последней информации, политик в скором времени станет обычным членом комитета и рядовым сенатором. Предполагается, что данный вопрос будет обсуждаться в рамках заседания, которое запланировано на грядущую среду, 14 февраля, передает сегодня РИА "Новости".

Кроме того, источник отметил, что должность первого заместителя председателя комитета достанется сенатору от Карелии Александру Ракитину, однако официальных сообщений по данной теме пока не поступало.