Путин и Макрон обсудили по телефону Украину

Российский лидер Владимир Путин в пятницу провел телефонный разговор со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном. В рамках беседы политики обсудили ситуацию, которая сложилась на Украине.

В пресс-службе Кремля уточнили, что Путин и Макрон согласились с необходимостью реализации минских договоренностей в полном объеме, передает РИА "Новости".

По мнению президентов России и Франции, именно это условие является базой для разрешения внутриукраинского конфликта в будущем. Владимир Путин и Эммануэль Макрон в ходе разговора также условились продолжить контакты между двумя странами посредством совместной работы различных ведомств.