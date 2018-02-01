Эксперт считает, что Украина может строить ракеты на основе вооружения СССР

Генерал-лейтенант, заместитель главнокомандующего ВВС России по вопросам Объединенной системы ПВО государств участников СНГ Айтеч Бижев отметил, что Украина может строить ракеты, доработав устаревшее советское вооружение.

Так Бижев прокомментировал информацию о том, что Украина успешно испытала крылатую ракету наземного базирования "Нептун". "Могут те же "Точки-У" развивать, промышленность у них для этого есть, да и "мозги" еще остались, у нас все-таки одна общая советская школа", — отметил он в интервью "СП".

На Украине состоялось успешное испытание новой крылатой ракеты собственного производства. Об этом сообщил Александр Турчинов. Комментируя данное событие, секретарь украинского Совнацбеза отметил, что оно ознаменовало собой начало нового этапа ракетной программы Киева.

Ракета "Нептун" предназначена для поражения морских и сухопутных целей — согласно официальным данным, дальность на море у ракеты достигает 280 километров, расстояние для прицеливания еще увеличивается в случае удара по неподвижной цели на земле. Эксперты считают, что новая ракета — на самом деле, хорошо забытая старая, разработанная еще в советские времена.