Появилось видео испытаний новой украинской крылатой ракеты

На Украине состоялось успешное испытание новой крылатой ракеты собственного производства. Об этом сообщил Александр Турчинов.

Комментируя данное событие, секретарь украинского Совнацбеза отметил, что оно ознаменовало собой начало нового этапа ракетной программы Киева. По словам чиновника, ракету в сотрудничестве с частными партнерами изготовило одно из госпредприятий, пишет «Новороссия».

Позже в интернете появилось видео испытаний. На опубликованных кадрах можно увидеть полет крылатой ракеты.

Ранее сообщалось, что украинская армия до конца 2018 года получит новое мощное оружие – ракетные комплексы «Ольха».