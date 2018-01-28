На Украине объяснили, чем так опасны Высоцкий и Цой

Директор института нацпамяти Владимир Вятрович объяснил свои слова об опасности творчества Виктора Цоя и Владимира Высоцкого для Украины. Об этом он написал в своем фейсбуке.

Вятрович подчеркнул, что он не предлагал запрещать ни Цоя, ни Высоцкого, ни кого-то другого.

По его словам, имена музыкантов «могут использоваться» в целях Москвы. Свои слова об исходящей опасности от музыкантов Вятрович сравнил с надписью «Курение убивает» на пачках сигарет, предупредил украинцев о потенциальном вреде.

Владимир Высоцкий, которому накануне исполнилось бы 80 лет, является «опасным щупальцем русского мира». Такое мнение на своей странице в Facebook высказал Владимир Вятрович, возглавляющий киевский институт национальной памяти.