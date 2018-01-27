План украинских властей создать в Крыму дорожную полицию бессмысленен, так как сотрудники этого подразделения никогда не появятся на полуострове, считает депутат Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек.

По мнению парламентария, идею Киева можно сравнить с подготовкой космонавтов. "Украине до Крыма и Севастополя — как до Луны. К тому же толку от полицейских ноль, ведь они никогда не появятся на объекте", - цитирует его RT.

Подобные планы лишены здравого смысла. "Но, как известно, на Украине канцелярия пошла войной на здравый смысл и, как ни печально, победила. Поэтому все эти спецподразделения так и останутся "бумажными овчарками", — отметил Бальбек.

Ранее план украинской стороны прокомментировал вице-премьер крымского правительства Дмитрий Полонский. Он отметил, что на Украине осталось целых полторы патрульных машины, и то отсутствуют средства для их обеспечения топливом.