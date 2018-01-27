План украинской стороны прокомментировал вице-премьер крымского правительства Дмитрий Полонский. Он отметил, что на Украине осталось целых полторы патрульных машины, и то отсутствуют средства для их обеспечения топливом. Аваков намерен создать подразделения дорожной полиции Крыма и Севастополя

Как с юмором обрисовал перспективу Полонский, в центре Крещатика будет нарисован контур Крыма, по которому и будет разъезжать эта машина. «Видимо, это и станет большим и серьезным результатом деятельности ведомства, которое возглавляет господин Аваков», — заявил вице-премьер крымского правительства RT. Он считает, что это решение связано с желанием МВД Украины получить больше средств из бюджета.

Напомним, в Киеве уже работает «прокуратура Автономной Республики Крым», а украинский лидер Петр Порошенко даже назначил своего «полномочного представителя» на полуострове.