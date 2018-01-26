Украина надеется через 3 года стать членом ЕС

Президент Украины Петр Порошенко надеется, что через три года его страна может получит шанс стать членом ЕС. На Всемирном экономическом форуме в Давосе он сообщил, что "Украина к 2021 году с поддержкой Польши и Литвы будет иметь перспективу членства в Европейском Союзе».

Президент Украины не стал отвечать на вопрос о взаимоотношениях Москвы и Киева, однако заверил всех присутствующих, что "с Трампом у Украины будет все окей".

Однако, напомним, что в Европейском союзе неоднократно заявляли, что у Украины нет никаких перспектив стать членом ЕС в ближайшем будущем. "Украина, без сомнения, не сможет присоединиться к ЕС в ближайшие 20-25 лет, это же касается членства в НАТО", - ранее сообщал глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, пишет ТАСС.