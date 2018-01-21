Лавров заявил о беспрецедентной заряженности на русофобию в мире
21 января 2018, 22:32 [ «Аргументы Недели» ]
Современная заряженность на русофобию в США не имеет аналогов, даже во времена холодной войны ситуация была лучше. Такое мнение высказал министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"Там были какие-то правила, взаимные приличия. Сейчас все приличия отброшены в сторону", – подчеркнул Лавров в интервью газете "Коммерсантъ.
Кроме того, дипломат отметил, что в отсутствие идеологических разногласий раскручивается материальное наращивание военного потенциала, чего не было во времена холодной войны. Лавров также назвал санкции США против России безосновательными и бессмысленными.