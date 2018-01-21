Лавров заявил о беспрецедентной заряженности на русофобию в мире

Современная заряженность на русофобию в США не имеет аналогов, даже во времена холодной войны ситуация была лучше. Такое мнение высказал министр иностранных дел России Сергей Лавров. Сергей Лавров назвал историю переворота на Украине позором Европы

"Там были какие-то правила, взаимные приличия. Сейчас все приличия отброшены в сторону", – подчеркнул Лавров в интервью газете "Коммерсантъ.

Кроме того, дипломат отметил, что в отсутствие идеологических разногласий раскручивается материальное наращивание военного потенциала, чего не было во времена холодной войны. Лавров также назвал санкции США против России безосновательными и бессмысленными.