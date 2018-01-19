Путин провел совещание по Донбассу с постоянными членами Совбеза

Владимир Путин провёл совещание с постоянными членами Совета Безопасности, на котором обсуждался принятый недавно украинскими властями новый закон по Донбассу. Верховная Рада Украины приняла «закон о деоккупации Донбасса».

"Участники совещания отметили, что, безусловно, закон может самым негативным образом повлиять на перспективы внутриукраинского урегулирования. Была подчёркнута безальтернативность Минских соглашений и «нормандского формата»", - сообщила пресс-служба Кремля.

Закон дает украинскому президенту право использовать вооруженные силы в регионе в мирное время ради защиты суверенитета. Это позволит узаконить применение армии на востоке без объявления войны.

В законе неподконтрольные Киеву территории Донбасса признаются "оккупированными", а Россию называют "страной-агрессором". Из документа исключили все упоминания минских соглашений.