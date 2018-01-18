Депутаты Рады приняли с третьей попытки закон о реинтеграции Донбасса
18 января 2018, 12:59 [ «Аргументы Недели» ]
Депутаты Верховной рады Украины 18 января приняли закон законопроект о реинтеграции Донбасса. За законопроект под названием "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях" проголосовали 280 депутатов при 226 необходимых.
Теперь закон должен подписать президент Украины Петр Порошенко. Документ вступит в силу на следующий день после опубликования в официальной прессе.
Закон дает украинскому президенту право использовать вооруженные силы в регионе в мирное время ради защиты суверенитета. Это позволит узаконить применение армии на востоке без объявления войны.
В законе неподконтрольные Киеву территории Донбасса признаются "оккупированными", а Россию называют "страной-агрессором". Из документа исключили все упоминания минских соглашений.
Законно разорвать дипотношения с Россией украинские парламентарии побоялись.
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