Депутаты Рады приняли с третьей попытки закон о реинтеграции Донбасса

Депутаты Верховной рады Украины 18 января приняли закон законопроект о реинтеграции Донбасса. За законопроект под названием "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях" проголосовали 280 депутатов при 226 необходимых.

Теперь закон должен подписать президент Украины Петр Порошенко. Документ вступит в силу на следующий день после опубликования в официальной прессе.

Закон дает украинскому президенту право использовать вооруженные силы в регионе в мирное время ради защиты суверенитета. Это позволит узаконить применение армии на востоке без объявления войны.

В законе неподконтрольные Киеву территории Донбасса признаются "оккупированными", а Россию называют "страной-агрессором". Из документа исключили все упоминания минских соглашений.

Законно разорвать дипотношения с Россией украинские парламентарии побоялись.