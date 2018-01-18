Как Кудрин и Греф предлагают реформировать правительство

Центр стратегических разработок (ЦСР) представил на Гайдаровском форуме предложения по принципам работы правительства с 2018 года. Глава ЦСР Алексей Кудрин из-за болезни выступать не смог. Доклад «Государство граждан» представляли вице-президент ЦСР Мария Шклярук и глава Сбербанка Герман Греф.

Основным приоритетом в презентации ЦСР называется реализация принципа «правительство как платформа», реализованного в правительственной реформе в Великобритании в 2010–2015 годах. Инициативы ЦСР, позволяющие создать «государство для граждан» на федеральном уровне, — это «стратегический» первый вице-премьер, единая кадровая служба Белого дома, сокращение госслужащих на треть, единая цифровая платформа для госаппарата и госуслуг, разделение госпрограмм на «отраслевые» и «нацпрограммы» — и политическая конкуренция как двигатель внешнего контроля чиновников, - сообщает «Коммерсантъ».

В качестве образцов лучших практик взяты административные реформы в Эстонии в 2002–2016 годах (экосистема цифрового правительства X-road), Финляндии (1989–1995 и 1998–2004 годы) и Малайзии (PEMANDU, 2009–2015 годы). Герман Греф дополнил список реформами госуправления в Сингапуре (в основном цифровые госсервисы). Основная идея — совместить построение новой системы регулярного менеджмента госаппарата, создание «цифрового государства», реформу кадровой службы и дерегулирование.