Госдума предлагает частично отменить Договор о сотрудничестве с Украиной

Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин предложил денонсировать Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Россией и Украиной.

Это относится к той части Договора, где страны признают территориальные границы друг друга. Затулин считает, что этот договор «односторонне выгоден» Украине. «Ибо, не оговаривая механизмов партнерства, сотрудничества и дружбы, во второй статье Договора мы признаем территориальные границы Украины, а они, соответственно, наши, на момент подписания и ратификации этого документа», – пояснил депутат.

Ранее сообщалось, что в отделения полиции Украины поступают заявления от граждан, жалующихся на слушающих русскоязычные песни соседей и обвиняющих их в «сепаратизме». При этом есть случаи, когда жалуются на соседей из мести.