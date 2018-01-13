СМИ: украинцы доносят на соседей, слушающих русские песни

В отделения полиции Украины поступают заявления от граждан, жалующихся на слушающих русскоязычные песни соседей и обвиняющих их в «сепаратизме». При этом есть случаи, когда жалуются на соседей из мести.

Бывает, что кто-то включает каналы из России по ТВ в питейных заведениях или кто-то из соседей громко слушает музыку на русском языке. Если были нарушения законодательства, то полиция реагирует соответствующим образом, сообщает РИА Новости.

Николай Жукович, спикер полиции Киевской области, отметил, что в каждом отдельном случае нельзя исключать «человеческий фактор». Часто причиной обращения в полицию с такими жалобами на «врагов народа» является бытовая ссора или желание отомстить.

Ранее Государственная пограничная служба Украины рассказала, скольким иностранцам было отказано во въезде в страну в 2017 году из-за посещения Крыма.

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