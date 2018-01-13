В КПРФ опровергли информацию о Грудинине-миллиардере

В КПРФ опровергли информацию о Павле Грудинине, собравшемся в кандидаты в президенты России от коммунистов, как миллиардере. Руководитель пресс-службы КПРФ, депутат Госдумы Александр Ющенко утверждает, что у кандидата коммунистов на выборах президента РФ Павла Грудинина не было ценных бумаг на сумму 7,5 млрд рублей.

По его данны, общая стоимость составляла 37 млн рублей. Ющенко рассказал подробности и о зарубежных счетах Грудинина.

"У него 37 млн рублей, вложенных в иностранные банки в период с января по декабрь 2017 года для лечения родственников. Средства были переведены в ценные бумаги, и все они равняются 37 млн, а не каждая", - цитирует ТАСС Ющенко.

Он подчеркнул, что Грудинин открыл зарубежные счета в январе 2017 года, то есть после выборов в Госдуму 2016 года.

По словам коммуниста Ющенко, СМИ, написавшией о миллиардах и заграничных счетах Грудинина, ошиблись при подсчете.

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