ЦИК опубликовала сведения о доходах кандидата в президенты РФ Павла Грудинина

Центральная избирательная комиссия Российской Федерации (ЦИК) опубликовала на своем сайте сведения о доходах Павла Грудинина, зарегистрированного в качестве кандидата на выборах президента России, и его супруги.

Доход Павла Грудинина за шесть лет, предшествующих году назначения выборов, представляет собой его зарплату как главы ЗАО «Совхоз имени Ленина, денежные средства, находящиеся на счетах, акции и ценные бумаги.

Зарплата Грудинина за указанный период - более 157,4 миллиона рублей. У Грудинина пять банковских счетов на которых имеется более 5,9 миллионов рублей. Акции и иные ценные бумаги ЗАО – 1 993 233 акции. Грудинин является акционером в ЗАО «Совхоз имени Ленина» и ООО «ТТ Девеломпмент».

Ирина Грудинина за шесть лет заработала 2,6 млн рублей. У нее имеются две квартиры - одна в Москве и одна в Подмосковье и два автомобиля LEXUS.

ЦИК сегодня официально зарегистрировала кандидата на должность главы государства Павла Николаевича Грудинина, 1960 года рождения.

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