Министерство обороны прокомментировало видео перехвата Су-30 над Балтикой

Минобороны рассказало о полетах российских Су-30 в небе над Балтикой в ноябре и декабре, которые показал на видео Пентагон. В ведомстве сообщают, что все полеты были согласованными и без нарушения границ.

Как сообщается, «в ходе совершения полетов самолеты F-15 НАТО приблизились на безопасное расстояние к российским истребителям, после чего поменяли курс и удалились».

Пентагон опубликовал видео двух эпизодов сопровождения российских Су-30 истребителями США в международном воздушном пространстве над Балтикой. 23 ноября и 13 декабря российские истребители якобы были перехвачены ВВС США. Ведомство уверяет, что российские самолёты не передали коды, которые требуют авиадиспетчеры, и план полетов.

Ранее сообщалось, что американские истребители F-22 выпустили предупреждающие вспышки после того, как два российских самолета Су-25 вошли в согласованную бесполетную зону к востоку от реки Евфрат в Сирии.