Пентагон опубликовал видео перехвата российских Су-30 на Балтике
6 января 2018, 09:21 [ «Аргументы Недели» ]
Пентагон опубликовал видео двух эпизодов сопровождения российских Су-30 истребителями США в международном воздушном пространстве над Балтикой. 23 ноября и 13 декабря российские истребители якобы были перехвачены ВВС США.
«Перехват был организован, потому что российские самолёты не передали коды, которых требуют авиадиспетчеры, а также не подавали план полётов», — говорится в тексте сообщения.
На кадрах видео американцы показали, как истребители поднялись в воздух с британской авиабазы "Лейкнхет", а затем преследовали российские Су-30.