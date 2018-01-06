Пентагон опубликовал видео перехвата российских Су-30 на Балтике

Пентагон опубликовал видео двух эпизодов сопровождения российских Су-30 истребителями США в международном воздушном пространстве над Балтикой. 23 ноября и 13 декабря российские истребители якобы были перехвачены ВВС США.

«Перехват был организован, потому что российские самолёты не передали коды, которых требуют авиадиспетчеры, а также не подавали план полётов», — говорится в тексте сообщения.

На кадрах видео американцы показали, как истребители поднялись в воздух с британской авиабазы "Лейкнхет", а затем преследовали российские Су-30.