МИД заявил о недопустимости внешнего вмешательства в дела Ирана

Министерство иностранных дел РФ прокомментировало ситуацию в Иране, где не прекращаются антиправительственные демонстрации: внешнее вмешательство, дестабилизирующее обстановку в стране, недопустимо.

В МИД РФ выразили надежду, что ситуация с многочисленными протестными акциями в Иране не выйдет из-под контроля и не обернется многочисленными жертвами, передает РИА Новости.

Напомним, акции протеста против повышения цен на продукты и товары первой необходимости проходят на юго-западе Ирана в городах Мешхед, Тегеран, Исфахан, Абхар и Решт. Уже погибли не менее 12 человек.

Президент Ирана Хасан Роухани назвал причины массовых протестов, охвативших всю страны, а также тех, кто виноват в происходящем. По его словам, "врагов Ирана злят его триумф, успехи и прогресс".