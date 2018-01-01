Роухани назвал причины массовых протестов, охвативших Иран

Президент Ирана Хасан Роухани назвал причины массовых протестов, охвативших всю страны, а также тех, кто виноват в происходящем. По его словам, "врагов Ирана злят его триумф, успехи и прогресс".

Хасан Роухани заявил, что протесты вызваны внутренними проблемами в стране, а также подстрекательством со стороны других стран."Не все люди на улицах — те, кем руководят иностранцы, есть те, кто протестует в связи с собственными чувствами и проблемами", — сказал Роухани, передает РИА Новости.

Президент заявил, что правительство удвоит усилия, чтобы решить экономические проблемы в стране, вопросы безработицы, загрязнения воздуха и инфляции.

В ходе столкновений протестующих с правоохранителями в Иране погибли не менее 12 человек. По данным государственного телеканала Ирана, десять человек погибли 31 декабря, пытаясь захватить полицейские участки и военные базы. Где именно это произошло - не сообщается.

Иранский государственный телеканал ILNA сообщал, что в ходе столкновений с правоохранительными органами погибли два человека в городе Изе. ПО другим сведениям, два манифестанта погибли в городе Доруд.