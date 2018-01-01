Клинцевич предложил лидеру КНДР поменять ядерную кнопку на бутылку шампанского

Позиция России по вопросу ядерной программы КНДР останется неизменной, заявил первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич. В Японии выделили четыре сценария начала войны на Корейском полуострове

В ответ на слова Ким Чен Ына о ядерной кнопке на столе сенатор посоветовал северокорейскому лидеру заменить её на бутылку шампанского.

Сенатор также отреагировал на пожелание председателя КНДР об участии северокорейских спортсменов в зимней Олимпиаде-2018. По словам Клинцевича, этот шаг позволит в полной мере исполниться девизу олимпийского движения «О спорт, ты мир!», который озвучил его основатель Пьер де Кубертен, передает ТАСС. По мнению Клинцевича, такое решение — это «единственный человеческий ответ на апоплексические сценарии, в том числе и озвученные на днях правительством Японии».

Лидер КНДР Ким Чен Ын в новогоднем обращении заявил о завершении создания национальных ядерных сил Северной Кореи и о том, что теперь ядерная кнопка постоянно лежит на его рабочем столе.