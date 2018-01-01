Ким Чен Ын сообщил о завершении создания национальных ядерных сил КНДР

Лидер КНДР Ким Чен Ын в новогоднем обращении к гражданам Северное Корее сделал несколько важных заявлений по итогам 2017 года. В первую очередь северокорейский лидер сообщил об успехах страны в военной сфере.

Он заявил о завершении создания национальных ядерных сил КНДР и о том, что теперь ядерная кнопка постоянно лежит на его рабочем столе. Новогоднее обращении лидера КНДР транслировало Центральное телевидение Северной Кореи.

Ким Чен Ын высоко оценил достижения, совершенные в развитии национальной ракетной программы.

Глава КНДР подчеркнул, что теперь, благодаря наличию у Пхеньяна ядерных сил сдерживания, Вашингтон не сможет начать войну против Северной Кореи, - передает ТАСС. Как он уверяет, вся американская территория окажется в зоне поражения" в случае принятия КНДР решения о нанесении потенциального ядерного удара.