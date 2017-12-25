Путин считает, что закон об иноагентах‍ надо совершенствовать

По словам российского лидера Владимира Путина, закону об иноагентах в РФ необходимо совершенствование, однако в то же время нужно исключить внутриполитическое вмешательство извне.

Об этом заявил Владимир Путин на встрече с руководством палат федерального собрания. Он прокомментировал внесение телеканала RT в список иноагентов в США. По словам главы государства, в Соединенных Штатах гораздо жестче условия для работы СМИ-иноагентов, чем в нашей стране.

Ранее президент России сказал, что российская сторона открыта к сотрудничеству со всеми странами и не собирается ничего ограничивать.