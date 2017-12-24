Памфилова рассказала о видах иностранного вмешательства в российские выборы

ЦИК РФ уже не раз сталкивался с разными видами иностранного вмешательства в выборы, заявила председатель избирательной комиссии Элла Пафилова. Вмешательство довольно разнообразное.

В частности, такое вмешательство выражалось в распространении ложной информации о результатах выборов. Создается, по словам Памфиловой, "мощный информационный мусор" для показа, что выборы нечестные.

Глава ЦИК в интервью программе "Итоги недели" на телеканале НТВ привела также пример с наблюдателями от миссии ОБСЕ. Как выразилась Памфилова, "их интересовали вещи, очень далекие от выборов". Она заверила, что ЦИК готов к возможным разговорам о "непрозрачности подсчетов". Более 90 000 камер будут установлены на избирательных участках, будет вестись трансляция в Интернет.

Ранее сообщалось, что председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова решила продлить рабочий день сегодня из-за большого количества кандидатов в президенты желающих подать документы.