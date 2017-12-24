Президент Литвы считает, что с Россией лучше сотрудничать, чем воевать

Президент Литвы Даля Грибаускайте, неоднократно критиковавшая Россию, впервые за несколько лет заявила о том, что готова сотрудничать с Москвой без каких-либо предварительных условий.

По мнению Грибаускайте, наверняка какое-то время "наш сосед [Россия] останется сложным". Но, как отметила глава Литвы, меняется геополитическая ситуация, надо быть готовым к переменам, менять свою позицию, при этом не отказываясь от ценностей, сообщает РИА Новости. "Мы всегда с соседями стараемся дружить, ведь соседа не выбираешь", - добавила Грибаускайте, - " важно сотрудничать, торговать, а не воевать".

Ранее президент Литвы Даля Грибаускайте поддержала решение Европейского союза продлить санкции против России. По мнению президента этой прибалтийской страны, антироссийские санкции дают результат.