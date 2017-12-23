Порошенко рассказал, зачем Украине оружие США

Президент Украины Петр Порошенко подтвердил решение США о поставке Киеву летального оружия. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на странице украинского президента в Facebook. Захарова рассказала, кто толкает Украину на новые авантюры

Порошенко заявил, что летальное оружие из США нужно Киеву не для наступления, а для "защиты украинских воинов и мирного населения".

По его словам, решение по оружию для Украины является принципиальным и долгожданным. Порошенко выразил благодарность президенту США Дональду Трампу и добавил, что вместе с антироссийскими санкциями этот шаг станет "ответом на продолжение оккупации украинской территории".

Председатель Комитета по международным делам в Совет Федерации Константин Косачёв высказался, чем грозят поставки США летального оружия Украине - войной.