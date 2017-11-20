Косачев о европейских политиках: лига неудачников

В понедельник, 20 ноября, председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев жестко высказался в адрес европейских политиков.

Сенатор назвал политических деятелей стран Европы "лигой неудачников". Косачев также добавил, что они всячески пытаются списать на Российскую Федерацию собственные промахи, передает РИА "Новости".

Напомним, в начале месяца Константин Косачев также сделал резонансное заявление, которое обеспокоило некоторых граждан. По мнению сенатора, если произойдет разрыв дипломатических отношений Украины и России, может начаться депортация граждан РФ с украинской территории.