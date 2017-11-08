Украина после разрыва дипломатических отношений с Россией может начать депортировать находящихся на ее территории граждан РФ. Такое мнение высказал Константин Косачев.

О новом обострении отношений между Москвой и Киевом председатель комитета Совета Федерации по международным делам высказался в эфире «России 1» . По словам Косачева, выдворение россиян станет логичным следствием решения о разрыве дипоотношений.

Ранее в среду стало известно, что поправка, предусматривающая прекращение отношений, действительно была внесена в Верховную Раду. Существование данного документа подтвердил один из украинских депутатов.