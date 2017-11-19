В Анталье стартовала встреча глав МИД Турции, Ирана и РФ

В турецкой Анталье стартовала встреча глав Министерств иностранных дел Турции, Ирана и России.

Мевлют Чавушоглу, Мохаммед Джавад Зариф и Сергей Лавров намерены обсудить кризис, сложившийся в Сирии, учитывая работу, которая была проведена во время встреч в Астане. Как уточняет РИА "Новости", сегодняшнее мероприятие является подготовкой для обмена мнениями по данному вопросу на высшем уровне, которое запланировано на 22 ноября в Сочи.

Напомним, ранее министр иностранных дел РФ выразил надежду на то, что саммит лидеров России, Турции и Ирана даст возможность инициировать переговоры между сирийским правительством и оппозицией.