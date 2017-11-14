Минобороны сообщило, что самолеты коалиции США пытались помешать операции ВКС

Ударные самолеты коалиции США пытались мешать ВКС РФ наносить удары по боевикам ИГИЛ (группировка признана террористической и запрещена на территории России) в районе аль-Букемаля, говорится в сообщении Минобороны РФ. Госдеп сообщил об опасных сближениях самолетов РФ и США в Сирии

В военном ведомстве этот факт назвали прямым взаимодействием и поддержкой террористов ИГИЛ возглавляемой США «международной коалицией».

Ударные самолеты коалиции входили в воздушное пространство над 15-километровой зоной вокруг Аль-Букемаля для препятствования работе российских ВКС. При этом запрет на полеты в данной зоне самолетов возглавляемой США коалиции ранее был согласован и одобрен Центром совместных воздушных операций на авиабазе Эль-Удейд в Катаре.

Джеймс Мэттис уверен, что войска США имеют право находиться на территории Сирии, так как ООН приняла резолюцию против террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России).