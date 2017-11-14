Глава Пентагона заявил, что ООН дала разрешение США воевать в Сирии

Глава Пентагона Джеймс Мэттис уверен, что войска США имеют право находиться на территории Сирии, так как ООН приняла резолюцию против террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России). Сирийские власти заявили об оккупации Ракки международной коалицией

«ООН заявила, что мы в принципе можем охотиться за ИГ», — цитирует РИА Новости слова Мэттиса, сказанные в ответ на вопрос, каковы юридические основания для присутствия американских военных в Сирии.

Сирийские власти при этом настаивают на том, что присутствие США в Сирии незаконно, поскольку осуществляется без разрешения правительства страны.

Министр обороны США Джеймс Мэттис сообщил, когда американские войска покинут Сирию. В Пентагоне подчеркнули, что военные будут находиться на территории САР до достижения успеха женевского процесса.