Савченко прокомментировала введение визового режима между Украиной и Россией

Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко раскритиковала предложение своих коллег ввести визовый режим с Россией. По словам парламентария, сама система виз является пережитком прошлого. Видео зажигательного танца Надежды Савченко опубликовано в сети

Она не обеспечивает безопасность границ, но множит бюрократию. «Само понятие визы в классическом режиме – это куча бюрократии, вводить, я думаю, не нужно. Это не спасает безопасность», – отметила Савченко, передает RT .

Ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин не исключил дальнейшего ужесточения правил въезда россиян в страну. Кроме биометрического контроля для граждан России в перспективе может быть введён и визовый режим.