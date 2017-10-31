Климкин рассказал о новых мерах Киева по контролю за гражданами России

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин не исключил дальнейшего ужесточения правил въезда россиян в страну. Кроме биометрического контроля для граждан России в перспективе может быть введён и визовый режим.

"Мы должны контролировать каждый шаг, который делается с целью дестабилизировать ситуацию в Украине", — сказал Климкин, добавив, что обычный визовый режим не работает. По его словам, "дополнительный контроль" Киеву "очень нужен", передает ТАСС.

Биометрический контроль и декларирование цели поездки вводятся Киевом для граждан России с начала 2018 года.