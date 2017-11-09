Собчак поддержала антироссийские санкции США

Ксения Собчак заявила, что поддерживает санкции, введенные Соединенными Штатами в отношении России после вхождения в состав страны Крыма.

В интервью американскому телеканалу CNN Собчак отметила, что РФ, присоединив полуостров, «нарушила нормы международного права» и должна нести за это ответственность. При этом вероятный кандидат в президенты оговорилась, что обычные граждане от ограничительных мер страдать не должны.

Некоторое время назад Ксения Собчак назвала Крым украинской территорией. Это высказывание вызвало критику со стороны многих российских политиков. В частности, лидер ЛДПР Владимир Жириновский пригрозил журналистке уголовным преследованием.