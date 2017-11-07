Саакашвили сообщил, что у него есть план по смене власти на Украине

Несколько сотен человек принимают сейчас участие в митинге у здания Верховной рады Украины, организованном бывшим президентом Грузии, экс-губернатором Одесской области Михаилом Саакашвили.

Бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили пообещал огласить вечером план по смене власти на Украине, если Киев не выполнит требований протестующих у Рады. Он призвал киевлян прийти вечером на митинг, чтобы "собрать все силы" и утвердить совместный план по смене власти в стране.

Михаил Саакашвили рассказал в эфире телеканала NewsOne, что получил послание от президента Украины Петра Порошенко. "Ко мне есть два требования: первое — я должен атаковать Юлию Тимошенко, потому что Тимошенко ему не нравится... И второе, что он мне сказал: я не имею права затрагивать коррупцию в оборонном секторе", — сообщил Саакашвили.

Ранее Михаил Саакашвили уже призывал провести досрочные парламентские и президентские выборы на Украине, добавив, что активисты не готовят государственный переворот.